Personale Hera in sciopero | possibili rallentamenti nei servizi sul territorio
Il personale di Hera ha proclamato uno sciopero nazionale che coinvolge l’intera giornata di lunedì 18 maggio. L’azienda avverte che, a causa della protesta, potrebbero verificarsi rallentamenti o disservizi nei servizi gestiti sul territorio. La manifestazione interessa tutto il personale e riguarda diverse attività del gruppo. La società ha comunicato di aver adottato le misure necessarie per gestire l’evento e minimizzare i disagi per gli utenti.
Il Gruppo Hera informa che, in seguito a uno sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di lunedì 18 maggio da un’organizzazione sindacale non confederale, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti. La multiutility ricorda che saranno garantite le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Hera assicura le prestazioni minime per legge e invita a utilizzare sportelli online, numero verde e app per le principali pratiche commerciali #ProvinciadiRimini #Attualita x.com