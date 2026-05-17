Personale Hera in sciopero | possibili rallentamenti nei servizi sul territorio

Il personale di Hera ha proclamato uno sciopero nazionale che coinvolge l’intera giornata di lunedì 18 maggio. L’azienda avverte che, a causa della protesta, potrebbero verificarsi rallentamenti o disservizi nei servizi gestiti sul territorio. La manifestazione interessa tutto il personale e riguarda diverse attività del gruppo. La società ha comunicato di aver adottato le misure necessarie per gestire l’evento e minimizzare i disagi per gli utenti.

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