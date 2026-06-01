Brindisi tra storia memoria e bellezza | il legame tra comunità e radici millenarie

Da brindisireport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 4 giugno alle 18, presso l’auditorium del museo archeologico regionale, si terrà l’evento “Brindisi: tra storia, memoria e bellezza”. Organizzato dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra, il programma prevede interventi e testimonianze sulla storia antica e recente della città. L’iniziativa coinvolge la comunità locale e si concentra sul rapporto tra radici millenarie e identità contemporanea. La sala ospiterà un pubblico di cittadini, studiosi e appassionati.

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BRINDISI - “Brindisi: tra storia, memoria e bellezza”, evento organizzato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg), con sede a San Vito dei Normanni, per il prossimo giovedì 4 giugno 2026 alle ore 18, presso l’auditorium del museo archeologico regionale "F. Ribezzo" di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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