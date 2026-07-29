Dalle 7.30 di questa mattina, sulla linea Roma-Napoli, la circolazione dei treni Regionali e Intercity è rallentata a causa di verifiche tecniche. I treni impiegano fino a 100 minuti di ritardo, causando disagi ai passeggeri. La linea, che passa per Formia, è interessata da un guasto che ha ridotto la velocità dei convogli e provocato l'interruzione temporanea del normale servizio.

Ancora ritardi e disagi sulla linea Roma-Napoli, la linea «lenta» che passa per Formia: la circolazione è rallentata dalle 7.30 di oggi, 29 luglio, per verifiche tecniche sulla linea. I treni Intercity e Regionali, avvisa Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. Il guasto si è verificato tra Minturno e Sessa Aurunca, cittadine tra la Capitale e Napoli appunto, ciò che ha comportato disagi a cascata sull'intera circolazione, in particolare dei pendolari che utilizzano questa tratta per spostarsi quotidianamente per lavoro e studio. Treni fermi e treni deviati. Si è fermato, per esempio, l'Intercity 590 tra Salerno e Milano. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Guasto sulla Roma-Napoli, treni Regionali e Intercity nel caos: ritardi fino a 100 minuti

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Guasto sulla linea Roma-Napoli, regionali e intercity nel caos: treni in ritardo fino a 100 minuti ift.tt/9SHJd5z x.com

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