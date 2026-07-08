Un guasto tecnico ha bloccato i treni Alta Velocità e Intercity, causando ritardi fino a diverse ore. Le linee sono state sospese, con treni fermi e passeggeri in attesa sui binari. La circolazione ferroviaria si è interrotta improvvisamente, lasciando il tabellone luminoso della stazione con cifre che aumentano senza sosta. Nessun treno è partito o arrivato come previsto, e le operazioni di ripristino sono ancora in corso.

Il tabellone luminoso della stazione scorre inesorabile, accendendosi di cifre che superano ogni tolleranza e trasformando un normale pomeriggio di viaggio in un calvario d’attesa. All’interno dei vagoni l’aria si fa improvvisamente pesante, mentre i motori si spengono e i treni si arrestano in mezzo al nulla, circondati solo dal paesaggio che scorre fuori dai finestrini ormai immobili. Centinaia di passeggeri si trovano così intrappolati in una bolla di incertezza, con i telefoni cellulari che faticano a trovare segnale e le lancette dell’orologio che avanzano senza che l’infrastruttura dia segni di vita. L’iniziale fastidio per un semplice... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maxi guasto sulla ferrovia, Alta Velocità e Intercity nel caos: treni fermi e ritardi record

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Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti

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