Doppio guasto sulla linea Roma-Napoli via Formia e Cassino | ritardi fino a 100 minuti

La linea Roma-Napoli via Formia e Cassino ha subito due guasti consecutivi. Un guasto si è verificato nel Frusinate e un altro nelle ferrovie del Pontino. La circolazione ferroviaria è rallentata significativamente, con ritardi fino a 100 minuti nel tratto del Frusinate e fino a 30 minuti nel tratto del Pontino. La circolazione resta compromessa fino a nuovo avviso.

La linea Roma-Napoli ha registrato un doppio guasto. Un primo nel Frusinate e un secondo nelle ferrovie del Pontino. La circolazione è fortemente rallentata con ritardi fino a 100 minuti nel primo caso e non oltre i 30 nel secondo. I disagi nell’area pontina sono iniziati alle 7 di mattina per problemi tecnici vicino a Torricola con ritardi contenuti. Diversa la situzione sulla Roma-Napoli via Cassino, fra Maddaloni e Caserta. Conseguenze sui treni Alta Velocità, Intercity e Regionali con ritardi fino a quasi due ore. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

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