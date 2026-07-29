Su un sagrato di una basilica a Grumo Nevano, alcuni anziani hanno ripreso un episodio di violenza tra ragazzini. Nel video si vede un gruppo di minori che prendono a calci e pugni in faccia un uomo anziano. L’episodio, ripreso da alcuni presenti, si è verificato durante un confronto tra i giovani e gli anziani che avevano cercato di rimproverarli. La scena ha suscitato reazioni di sdegno tra chi ha assistito alla rissa.

Grumo Nevano. Follia e violenza sul sagrato della basilica di San Tammaro a Grumo Nevano. Il rimprovero di alcuni anziani ad un gruppo di ragazzini che stava giocando a calcio sull’ampio spazio prospiciente la basilica, ha scatenato dapprima una accesa discussione per poi sfociare in un’aggressione ad uno degli anziani, che pur era intervenuto per mettere pace ma che è stato colpito dapprima da un pugno e poi da un violento calcio alla tempia, perdendo i sensi all’istante. L’uomo è ora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Frattamaggiore. L’aggressore, un diciottenne del Posto, individuato dai carabinieri della caserma di Grumo Nevano è stato arrestato nel corso della notte e su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura di Napoli Nord, condotto nel carcere di Poggioreale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Grumo Nevano, il video dei ragazzini che prendono a calci e pugni in faccia anziano durante una rissa

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