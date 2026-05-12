Botte durante la partita under 17 | Calci e pugni in faccia ai giocatori della Sorianese | FOTO

Durante una partita under 17 tra le squadre di Tuscania e Sorianese si sono verificati momenti di forte tensione, con calci e pugni rivolti ai giocatori della squadra Sorianese. L’episodio ha causato caos in campo e interruzioni della gara. Sono state scattate anche alcune fotografie che testimoniano l’accaduto. La partita è stata interrotta e sono stati chiamati i responsabili per chiarire quanto successo.

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