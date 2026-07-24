Calci e pugni in faccia da 10 ragazzini e due adulti la denuncia di una 26enne pestata a Bari | Ho chiamato io i soccorsi tutti guardavano – Il video

Una donna di 26 anni ha denunciato di essere stata aggredita da dieci ragazzini e due adulti nei bagni pubblici del parco Rossani a Bari. La vittima ha chiamato i soccorsi, ma ha riferito che molti presenti hanno assistito senza intervenire. Sono state identificate le prime persone coinvolte nel pestaggio, secondo quanto comunicato. La donna ha pubblicato un video dell'aggressione sui social.

Sono stati individuate le prime persone coinvolte nel pestaggio di una ragazza di 26 anni, picchiata nei bagni pubblici del parco Rossani di Bari, come lei stessa ha denunciato sui social. Tra le persone individuate, secondo il Corriere del Mezzeogiorno, ci sarebbero anche una donna addetta ai servizi igienici del parco e sua figlia. La donna però respinge la versione della vittima e sostiene sia stata proprio quest’ultima ad aggredire per prima la ragazza, un contrasto che resta tra i nodi principali da sciogliere, anche grazie a testimonianze ed eventuali filmati. Cosa sarebbe successo nei bagni pubblici del parco. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in via Vitantonio De Bellis, davanti ai bagni pubblici del parco. 🔗 Leggi su Open.online

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