Una pizzeria di Firenze si colloca al 28° posto nella classifica nazionale 50 Top Pizza Italia 2026, entrando così nella top 30 delle migliori in Italia. La posizione è stata annunciata il 29 luglio 2026. La guida internazionale, ritenuta un punto di riferimento nel settore, include tra le sue 50 migliori pizzerie anche questa attività. La pizzeria ha ottenuto il riconoscimento nella classifica pubblicata questa settimana.

Firenze, 29 luglio 2026 – C'è anche Firenze tra le protagoniste della pizza d'eccellenza italiana. La p izzeria Giotto di Marco Manzi è infatti entrata nella Top 30 nazionale, conquistando il 28° posto nella classifica 50 Top Pizza Italia 2026, la guida internazionale considerata uno dei principali punti di riferimento del settore. Un risultato che vale anche un altro primato: Giotto è la prima pizzeria del capoluogo toscano nella graduatoria nazionale. La premiazione a Milano. La classifica, presentata nei giorni scorsi al Teatro Manzoni di Milano, seleziona ogni anno le migliori insegne italiane valutando qualità degli impasti, materie prime, tecnica, servizio e capacità di innovare senza perdere il legame con la tradizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - ‘Giotto’ conquista la Top 30 d'Italia: è tra le migliori pizzerie della Penisola

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