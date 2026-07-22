I Masanielli di Caserta si sono classificati al secondo posto nella lista 50 Top Pizza Italia 2026, che valuta le migliori pizzerie del paese. La classifica è stata pubblicata recentemente e riconosce la pizzeria come una delle migliori in Italia. La posizione è stata ottenuta sulla base di valutazioni e recensioni raccolte nel settore. La notizia rappresenta un riconoscimento significativo per la pizzeria e per la città.

Tempo di lettura: 2 minuti Grande risultato per Caserta nella classifica 50 Top Pizza Italia 2026: I Masanielli di Francesco Martucci conquista il secondo posto assoluto tra le migliori pizzerie d’Italia. Il riconoscimento è stato annunciato durante la cerimonia di premiazione al Teatro Manzoni di Milano, presentata da Federico Quaranta. La guida internazionale ha premiato le eccellenze del mondo della pizza, confermando ancora una volta il ruolo centrale della Campania nel panorama nazionale. Sul gradino più alto del podio si è classificata Confine, la pizzeria milanese di Francesco Capece e Mario Ventura, mentre al secondo posto, ex aequo, salgono I Masanielli di Caserta e Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - 50 Top Pizza 2026, “I Masanielli” di Caserta sul podio: è tra le migliori pizzerie d’Italia

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Caserta: i Masanielli di Francesco Martucci - the BEST pizza and a beautiful palace

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