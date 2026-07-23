Nel 2026, una pizzeria di Trento è entrata nella classifica delle migliori pizzerie d'Italia, posizionandosi tra le prime cento. Nella stessa classifica sono state inserite anche sette pizzerie del Veneto. La guida «50 Top Pizza» ha premiato complessivamente otto locali del Triveneto, riconoscendo il livello di qualità e attenzione alla preparazione delle pizze in questa regione. La pubblicazione è considerata una delle più diffuse nel settore gastronomico.

Sono otto le pizzerie del Triveneto premiate dalla guida mondiale più seguita dalla stampa internazionale, «50 Top Pizza», curata da tre nomi storici del giornalismo gastronomico – ovvero Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – e presentata martedì 21 luglio al Teatro Manzoni di Milano, durante la quale si è svolta anche la cerimonia di premiazione guidata dal volto televisivo Federico Quaranta. A vincere il titolo di Miglior Pizzeria d’Italia è stata Confine di Milano, aperta tre anni fa da Francesco Capace e Mario Ventura, un luogo che non si limita a interpretare la pizza contemporanea, ma la trasforma in un’esperienza da attraversare. 🔗 Leggi su Corrieredeltrentino.corriere.it

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© Corrieredeltrentino.corriere.it - Le migliori pizzerie d'Italia 2026: Trento entra nella top 100, nella classifica anche 7 locali del Veneto

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