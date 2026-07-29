Genitori fantasma? A Bolzano arrivano le multe | fino a 150 euro per chi diserta colloqui e riunioni

Notizia in breve

A Bolzano sono state introdotte sanzioni fino a 150 euro per i genitori che disertano colloqui e riunioni scolastiche. La legge mira a rafforzare il ruolo delle famiglie nell’ambito educativo. Secondo i dati, il coinvolgimento dei genitori nelle attività scolastiche è in calo. Le multe sono state pensate come incentivo a partecipare e sostenere il percorso scolastico dei figli. La normativa si applica alle assenze ingiustificate durante incontri con insegnanti e altri momenti di confronto con la scuola.