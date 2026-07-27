Omnibus Scuola a Bolzano multe dai 50 ai 150 euro per i genitori che saltano i colloqui

Da orizzontescuola.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In provincia di Bolzano, i genitori che non partecipano ai colloqui scolastici rischiano multe tra 50 e 150 euro. La normativa stabilisce sanzioni per chi salta sistematicamente gli incontri con gli insegnanti, rendendo obbligatoria la presenza ai colloqui. La misura è stata introdotta per garantire il coinvolgimento delle famiglie nel percorso scolastico degli studenti.

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Cosa succede se un genitore decide di ignorare sistematicamente gli incontri con i professori? Nella Provincia autonoma di Bolzano la risposta non è più affidata al semplice buonsenso, ma a una norma precisa. Con la legge provinciale n. 6 del 23 giugno 2026 (la cosiddetta “Omnibus Scuola”), l’amministrazione ha introdotto un pacchetto di regole che tocca da vicino la quotidianità delle famiglie, degli studenti e del personale. Il punto che sta facendo più discutere riguarda la responsabilità genitoriale. La legge mette in chiaro un concetto: chi iscrive i figli a scuola si assume impegni precisi. Non si tratta solo di garantire la frequenza o fornire il materiale didattico (zaino, libri e quaderni); i genitori devono ora partecipare attivamente alla vita scolastica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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