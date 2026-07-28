Dai colloqui al materiale da portare in classe | Bolzano multa i genitori negligenti Rischiano multe fino a 150 euro

A partire da settembre, i genitori nella provincia di Bolzano saranno soggetti a nuove norme che prevedono multe fino a 150 euro in caso di inadempienze. La legge provinciale approvata a giugno stabilisce che devono assicurare la frequenza regolare dei figli a scuola, fornire il materiale necessario e partecipare ai colloqui con gli insegnanti. La normativa si applica a tutte le famiglie presenti sul territorio e mira a rafforzare l’obbligo di assistenza e supporto all’istruzione dei minori.

Dal prossimo settembre i genitori della provincia di Bolzano avranno obblighi più stringenti nei confronti dell’istruzione dei figli. Con la nuova legge provinciale approvata nel giugno di quest’anno, dovranno garantire che frequentino regolarmente le lezioni, fornire loro il materiale scolastico e presentarsi ai colloqui con i docenti. I genitori negligenti rischiano una multa da i 50 ai 150 euro e saranno sotto la vigilanza dei dirigenti scolastici. La Consulta provinciale dei genitori però teme che i dirigenti possano applicare le sanzioni in modo disomogeneo, criticando quindi la possibile “arbitrarietà” dei dirigenti nell’applicare le sanzioni, che potrebbero finire per colpire le famiglie più economicamente e socialmente in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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