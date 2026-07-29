furto sventato alla pam poi scontro con gli agenti

Notizia in breve

Lunedì pomeriggio, nel supermercato Pam di via Marconi, si sono verificati momenti di tensione. Tre veicoli della polizia di Stato sono arrivati rapidamente sul posto in seguito a una discussione tra due persone. Durante l’intervento, si è tentato di fermare un tentativo di furto. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e il conflitto tra i soggetti coinvolti. Le autorità non hanno reso noti ulteriori dettagli sull’esito dell’intervento.