Furto sventato alla Pam Poi scontro con gli agenti
Lunedì pomeriggio, nel supermercato Pam di via Marconi, si sono verificati momenti di tensione. Tre veicoli della polizia di Stato sono arrivati rapidamente sul posto in seguito a una discussione tra due persone. Durante l’intervento, si è tentato di fermare un tentativo di furto. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e il conflitto tra i soggetti coinvolti. Le autorità non hanno reso noti ulteriori dettagli sull’esito dell’intervento.
Sono stati attimi di concitazione quelli vissuti (e ripresi) lunedì pomeriggio in via Marconi, nel supermercato Pam dove sono state immortalate precipitarsi a tutta velocità tre volanti della polizia di Stato, richiamate sul posto dopo che si sarebbe verificata una accesa lite tra due persone. Nelle immagini diffuse da chi ha assistito alla scena, riprendendo alcuni minuti dell’intervento, si vedono per l’appunto due persone scontrarsi e spintonarsi tra loro proprio sulla soglia del supermercato, separate inizialmente da un terzo soggetto che interviene. Il litigio tra i due continua anche quando sul posto si precipitano gli agenti, i quali di fronte a una nuova colluttazione intervengono separando i due litiganti prima di concludere il resto dell’intervento dentro al supermercato per riportare la calma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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