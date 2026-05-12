Attira gli agenti | Mi hanno derubato Poi gli sputa | fermato con lo spray al peperoncino

Un uomo si è avvicinato a una pattuglia della polizia locale nel piazzale della stazione, dicendo di essere stato derubato su un autobus. Dopo aver fatto questa dichiarazione, ha rivolto insulti agli agenti e ha cercato di sputar loro. Di fronte al suo comportamento, gli agenti hanno usato lo spray al peperoncino per fermarlo. L’uomo è stato poi accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti.

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Si è avvicinato ad una pattuglia della polizia locale impegnata nel servizio serale in piazzale della stazione affermando, in maniera confusa, di essere stato vittima di un furto a bordo di un autobus. Invece di procedere con la denuncia, l'uomo - un 59enne già noto alle forze dell'ordine - ha.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ecco perchè non fidarsi di tutti gli spray al peperoncino Notizie correlate Entra in casa della ex nonostante il divieto e spruzza lo spray al peperoncino contro gli agenti: arrestatoUn 35enne è stato arrestato a Livorno per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna.