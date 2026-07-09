Un uomo di 43 anni ha cercato di rubare la mitria dal busto di San Gennaro nel Duomo di Napoli. L’individuo è stato subito fermato e arrestato da Carabinieri e forze armate presenti sul posto. L’intervento ha impedito che il furto andasse a buon fine. Nessun altro dettaglio sulle eventuali motivazioni o sui successivi sviluppi dell’operazione.

San Gennaro: un quarantatreenne tenta di rubare la mitria dal busto del Santo nel Duomo di Napoli, ma viene subito arrestato da Carabinieri ed Esercito. Un incredibile tentativo di furto ai danni del patrimonio sacro della città ha scosso la scorsa mattinata i fedeli partenopei all’interno della cattedrale metropolitana. Un uomo di quarantatré anni, di nazionalità straniera, si è introdotto in solitudine e con andatura risoluta nella navata centrale del Duomo di Napoli, puntando direttamente verso la zona dell’altare maggiore dove si trovava esposto il celebre busto reliquiario di San Gennaro, il venerato patrono della città e dell’intera regione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - San Gennaro: sventato furto nel Duomo di Napoli, bloccato un uomo con la mitria del Santo

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Temi più discussi: Entra nel Duomo di Napoli e scappa con la mitra del busto di San Gennaro: bloccato dall'Esercito, arrestato dai carabinieri; Furto sventato nel Duomo di Napoli: 43enne bloccato con la mitra di San Gennaro; Napoli, il Duomo come il set di Operazione San Gennaro: ruba la mitra del patrono esposta in cattedrale e poi viene arrestato; San Gennaro: sventato furto nel Duomo di Napoli, bloccato un uomo con la mitria del Santo.

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