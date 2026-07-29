Fullkrug nel mirino della Lazio il centravanti tedesco può tornare in Serie A

Da calciomercato.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Lazio sta valutando l'acquisto di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco che ha giocato la seconda parte della stagione con il Milan. La società sta considerando un possibile trasferimento per la prossima stagione. Fullkrug ha avuto un ruolo nel campionato appena concluso, attirando l'interesse dei biancocelesti. Non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli sui tempi dell'eventuale operazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Niclas Fullkrug può tornare in Serie A in vista della prossima stagione con la Lazio che ha messo nel mirino il centravanti tedesco reduce da una seconda parte di campionato con il Milan. Fullkrug nel mirino della Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, la punta tedesca sarebbe sulla lista dei desideri di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore biancoceleste che è alla ricerca di un nuovo centravanti per la sua Lazio. Il cartellino è ancora di proprietà del West Ham che sarebbe disposto a cedere il giocatore per una somma di poco superiore ai 3 milioni di euro. La retrocessione degli Hammers, poi, può facilitare l’affare con il tedesco disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di arrivare nella capitale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

fullkrug nel mirino della lazio il centravanti tedesco pu242 tornare in serie a
© Calciomercato.it - Fullkrug nel mirino della Lazio, il centravanti tedesco può tornare in Serie A
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Colpo Fullkrug in Serie A, il Venezia ci prova per il tedescoIl Milan non eserciterà il diritto di riscatto su Niclas Fullkrug al termine di questa stagione.

Leggi anche: Musah nel mirino della Lazio, lo statunitense può partire in prestito | CM

Temi più discussi: Lazio, Niclas Fullkrug (ex Milan) nel mirino di Gattuso per rinforzare l’attacco; Fullkrug può tornare in Serie A: un club si fa avanti, offerta al West Ham; Lazio, per l’attacco spunta anche il diversamente giovane Fullkrug: il West Ham lo ri-presta; Lazio, la ricerca del nuovo attaccante porta a Gimenez e Füllkrug.

fullkrug nel mirino dellaFüllkrug si avvicina sempre di più alla Lazio, il tedesco è stato offerto: Gattuso aspetta ancora il nuovo centravantiFüllkrug rimane nel mirino della Lazio, occasione di mercato per il reparto offensivo di Gattuso in vista della prossima stagione? La Lazio continua a cercare il centravanti da consegnare a Gennaro Ga ... msn.com

fullkrug nel mirino dellaFullkrug può tornare in Serie A: un club si fa avanti, offerta al West HamFullkrug alla Lazio – Il futuro di Niclas Fullkrug può essere ancora in Serie A, anche se non più al Milan. Il centravanti tedesco sarebbe finito fortemente nel mirino della Lazio. fantamaster.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web