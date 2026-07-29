Fullkrug nel mirino della Lazio il centravanti tedesco può tornare in Serie A
La Lazio sta valutando l'acquisto di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco che ha giocato la seconda parte della stagione con il Milan. La società sta considerando un possibile trasferimento per la prossima stagione. Fullkrug ha avuto un ruolo nel campionato appena concluso, attirando l'interesse dei biancocelesti. Non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli sui tempi dell'eventuale operazione.
Niclas Fullkrug può tornare in Serie A in vista della prossima stagione con la Lazio che ha messo nel mirino il centravanti tedesco reduce da una seconda parte di campionato con il Milan. Fullkrug nel mirino della Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, la punta tedesca sarebbe sulla lista dei desideri di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore biancoceleste che è alla ricerca di un nuovo centravanti per la sua Lazio. Il cartellino è ancora di proprietà del West Ham che sarebbe disposto a cedere il giocatore per una somma di poco superiore ai 3 milioni di euro. La retrocessione degli Hammers, poi, può facilitare l’affare con il tedesco disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di arrivare nella capitale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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