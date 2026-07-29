Fullkrug nel mirino della Lazio il centravanti tedesco può tornare in Serie A

Notizia in breve

La Lazio sta valutando l'acquisto di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco che ha giocato la seconda parte della stagione con il Milan. La società sta considerando un possibile trasferimento per la prossima stagione. Fullkrug ha avuto un ruolo nel campionato appena concluso, attirando l'interesse dei biancocelesti. Non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli sui tempi dell'eventuale operazione.