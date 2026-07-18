Musah nel mirino della Lazio lo statunitense può partire in prestito | CM

Da calciomercato.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Yunus Musah potrebbe lasciare il Milan in prestito. Il centrocampista statunitense non rientra nei piani dell’allenatore e sarebbe nel mirino della Lazio. La società biancoceleste ha mostrato interesse per il giocatore, che al momento non ha una posizione stabile nel club rossonero. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento temporaneo, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli.

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Yunus Musah sembra essere in uscita dal Milan con il centrocampista statunitense che non rientra nei piani di Ruben Amorim e che piace alla Lazio di Gennaro Gattuso. Musah è finito nel mirino della Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it La Lazio, dovendo chiudere il mercato estivo a saldo zero, sta cercando di chiudere operazioni in prestito per non gravare troppo sul proprio bilancio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, una delle ultime idee è quella relativa all’acquisto di Musah in prestito dal Milan. I rossoneri, dopo aver visto tornare in rosa lo statunitense dal prestito all’Atalanta, sarebbero disposti a cedere il giocatore in prestito oneroso a circa 2 milioni, con un diritto di riscatto da fissare attorno ai 18 milioni di euro che potrebbe diventare obbligo in caso di qualificazione in Europa dei biancocelesti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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