Musah nel mirino della Lazio lo statunitense può partire in prestito | CM

Notizia in breve

Yunus Musah potrebbe lasciare il Milan in prestito. Il centrocampista statunitense non rientra nei piani dell’allenatore e sarebbe nel mirino della Lazio. La società biancoceleste ha mostrato interesse per il giocatore, che al momento non ha una posizione stabile nel club rossonero. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento temporaneo, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli.