Colpo Fullkrug in Serie A il Venezia ci prova per il tedesco

Il Milan non eserciterà il diritto di riscatto su Niclas Fullkrug al termine di questa stagione. Il giocatore, nato nel 1993, rimarrà quindi al West Ham, sua attuale squadra di proprietà. Nel frattempo, il Venezia ha manifestato interesse per il centravanti tedesco, cercando di ingaggiarlo nel prossimo mercato. Fullkrug, che ha avuto un ruolo nel campionato di Serie A, non resterà con il Milan, e il suo futuro potrebbe essere deciso tra le due società interessate.

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Niclas Fullkrug non sarà riscattato dal Milan al termine del campionato in corso con il centravanti classe 1993 che dovrà far ritorno al West Ham. Fullkrug nel mirino del Venezia (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attaccante non rientra però nei piani del club londinese che rischia fortemente di dover fare i conti con una retrocessione che cambierebbe nettamente i piani per quello che riguarda il mercato con gli Hammers pronti a una rivoluzione tecnica. Stando a quanto affermato da Gianlucadimarzio.com Niclas Fullkrug sarebbe finito nel mirino del Venezia che è alla ricerca di profili di esperienza per vivere al meglio il ritorno di Serie A. Classe 1993, il centravanti è passato al Milan durante lo scorso mercato invernale con i rossoneri che potrebbero trattenerlo per una somma attorno ai 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Colpo Fullkrug in Serie A, il Venezia ci prova per il tedesco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fullkrug non convince Allegri: il riscatto del tedesco si allontanaVi erano grandi aspettative intorno all’acquisto di Niclas Fullkrug, un attaccante fisico e soprattutto con il vizio del gol. Addio Fullkrug: il Milan non rischia, la Fiorentina punta sul tedesco? Cosa sapere Il Milan non esercita l'opzione da 5 milioni per trattenere Niclas Fullkrug a San Siro. Pre Milan-Cagliari: Venezia interessato a FullkrugCome riportato da Sky, su Fullkrug, che lascerà il Milan come ampiamente riferito, c'è il Venezia in vista della prossima stagione. msn.com Calciomercato Milan, colpo in arrivo dalla Serie A? Cosa indicano le quote dei bookmakerScopri le ultime notizie sul calciomercato del Milan e il possibile colpo da un club di Serie A. Analisi delle quote dei bookmaker su questa ipotesi di trattativa. calciomercato.com