Frankie Hi-nrg MC | Da giovane mi snobbavano oggi canto con Jova e Ferro Certi rapper tifano Meloni perché vince
Frankie hi-nrg mc è tornato nel 2026 con "VOCE e BATTERIA" con le collaborazioni di Jovanotti, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons. Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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