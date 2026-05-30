E’ indubbiamen1te un album grandi firme quel " Voce e batteria " con cui Frankie hi-nrg mc attualizza il (glorioso) passato di brani come "Potere alla parola" o "libri di sangue" con le suggestioni di una formula ridotta all’osso e la complicità di uno stuolo di soliti noti tra cui Jovanotti, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Elisa, Lina Simons, Emma, Raiz, Diodato. "Un parterre du roi, si direbbe in altri frangenti, anche se dal mio punto di vista è solo una festa tra amici" spiega lui, all’anagrafe Francesco Di Gesù. "Basta pensare che Emma, quando l’ho chiamata, mi ha risposto: dimmi solo dove e quando". Voce (sua) e batteria (di Donato Stolfi)... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frankie hi-nrg mc stupisce. Voce e batteria ai massimi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Voce e Batteria”, Frankie hi-nrg mc riparte dall’essenzaIl rapper Frankie hi-nrg mc ha annunciato il ritorno con il nuovo progetto intitolato “Voce e Batteria”.

Leggi anche: Frankie hi-nrg mc: il ritorno alle origini tra voce e batteria

Si parla di: Frankie hi-nrg mc stupisce. Voce e batteria ai massimi.

Frankie hi-nrg, al via il tour tra voce e arrangiamenti nuovi: Cercate sempre la libertàIl cantautore rap, l’amico Donato Stolfi e una schiera di big, da Jova a Emma, passeranno anche a Milano e Bergamo: Per Elefante ho pensato subito alla poesia di Raiz degli Almamegretta ... ilgiorno.it

Un ‘We Are the World’ all’italiana: Frankie hi-nrg mc riunisce le star per il nuovo albumDa Tiziano Ferro a Emma, viaggio tra collaborazioni e canzoni reinventate voce e batteria ... msn.com