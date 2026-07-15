moon in june di lusso via con frankie hi nrg mc poi tocca a silvestri

La dodicesima edizione del festival Moon in June entra nel vivo. Si parte domani all’Arena di Pietrafitta con l’energia di Frankie Hi-Nrg Mc. L’artista, pilastro dell’hip hop italiano, si presenta in una veste inedita e rigorosa con il progetto "Voce e batteria": un live essenziale in cui sarà accompagnato dal percussionista Donato Stolfi. Ad aprire la serata, alle 20.45, sarà Rbsn: un progetto che rappresenta il volto nuovo della musica indipendente. Il festival si sposta poi al Campo del Sole di Tuoro per la due giorni del 18 e 19 luglio. Sabato, alle 19.45, il protagonista sarà Daniele Silvestri, che torna a confrontarsi con il pubblico umbro portando in scena il suo Canzoni a sdraio tour. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Moon in June di lusso. Via con Frankie Hi-Nrg Mc. Poi tocca a SilvestriLa 12esima edizione del festival entra nel vivo, domani il beniamino dell’hip-hop all’arena di Pietrafitta. Il cantautore romano sabato si esibirà a Tuoro. lanazione.it

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