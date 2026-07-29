La vendemmia in Franciacorta è iniziata a fine luglio, un episodio che non si verificava da circa vent’anni. La raccolta delle uve, tradizionalmente effettuata in agosto, si è anticipata quest’anno a causa di condizioni climatiche favorevoli. La decisione di iniziare prima riguarda le aziende vitivinicole della zona, che hanno iniziato la raccolta delle uve in alcune aree specifiche. La vendemmia si protrarrà nei prossimi giorni e coinvolge principalmente uve Pinot Nero e Chardonnay.

Coccaglio (Brescia), 29 luglio 2026 – Per la prima volta negli ultimi vent’anni, la vendemmia in Franciacorta prende il via a luglio. Un avvio da record che segna un netto anticipo rispetto al passato, dettato dalle condizioni meteorologiche eccezionali che hanno caratterizzato la stagione: il caldo estremo scattato precocemente, unito alle precipitazioni che lo hanno preceduto, ha accelerato la maturazione dei grappoli, imponendo una raccolta anticipata per preservare l'eccellenza delle celebri bollicine. Il via ufficiale alle operazioni è fissato per venerdì 31 luglio alle 11:30 nella tenuta Castello Bonomi (in via San Pietro 46 a Coccaglio), dove i vendemmiatori scenderanno tra i filari per staccare i primi grappoli della stagione 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Franciacorta, la vendemmia inizia a fine luglio: è la prima volta negli ultimi vent’anni

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