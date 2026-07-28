Oltrepò pavese con il caldo estremo la vendemmia inizia a fine luglio

In alcune zone dell’Oltrepò Pavese, la vendemmia è iniziata già a fine luglio, con le uve pronte per essere raccolte. La decisione di anticipare la raccolta è legata alle alte temperature estive, che stanno influenzando i tempi di maturazione delle uve. La pratica si sta diffondendo anche in altre parti del paese, dove il caldo estremo accelera i cicli di maturazione delle piante. Le operazioni di raccolta sono già in corso, con forbici affilate e ceste pronte.

Le forbici affilate. Le ceste pronte a essere riempite. Nell’Oltrepò pavese la vendemmia è già cominciata. Non un caso isolato ma una tendenza destinata a consolidarsi in tutta Italia per l’effetto del gran caldo. Un tempo la raccolta delle uve si cominciava a fine agosto per prolungarsi fino a ottobre. Quest'anno la vendemmia è già cominciata, battendo il record dello scorso anno, con 10 giorni di anticipo. Il cambiamento climatico modifica le abitudini delle tavole degli italiani e non solo. Con il necessario adattamento anche delle strategie aziendali dei viticoltori. Difficile fare previsioni sulla quantità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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