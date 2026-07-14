Ricerca | più di 450 le nuove piante scoperte in Italia negli ultimi vent' anni
Negli ultimi vent'anni in Italia sono state scoperte 453 nuove specie e sottospecie di piante spontanee, di cui 443 sono endemiche. La maggior parte delle scoperte si concentra in aree protette e zone di montagna. La ricerca evidenzia un aumento delle nuove scoperte rispetto al passato. Le specie individuate sono state identificate grazie a studi botanici e campionamenti sul campo. Le scoperte riguardano principalmente piante rare e poco conosciute.
Pisa, 14 luglio 2026 – Sono 453 le nuove specie e sottospecie di piante spontanee scoperte in Italia negli ultimi vent'anni, di cui 443 endemiche, cioè presenti esclusivamente nel nostro Paese. Il dato arriva da un grande lavoro collettivo che aggiorna, a vent'anni di distanza, dal 2005 al 2025, la mappa delle conoscenze sulla distribuzione della flora spontanea italiana offrendo per la prima volta una fotografia dettagliata del Paese con aree molto studiate e altre dove resta ancora molto da scoprire. Lo studio, pubblicato sulla rivista Plant Biosystems, è stato realizzato dal Gruppo di Floristica, Sistematica ed Evoluzione della Società Botanica Italiana, sotto il coordinamento del professor Gianniantonio Domina dell'Università degli Studi di Palermo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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