Ricerca | più di 450 le nuove piante scoperte in Italia negli ultimi vent' anni

Notizia in breve

Negli ultimi vent'anni in Italia sono state scoperte 453 nuove specie e sottospecie di piante spontanee, di cui 443 sono endemiche. La maggior parte delle scoperte si concentra in aree protette e zone di montagna. La ricerca evidenzia un aumento delle nuove scoperte rispetto al passato. Le specie individuate sono state identificate grazie a studi botanici e campionamenti sul campo. Le scoperte riguardano principalmente piante rare e poco conosciute.