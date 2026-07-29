Firmato contratto Sanità a infermieri aumento 240 euro lordi al mese

Il contratto del comparto Sanità è stato firmato e riguarda oltre 592.000 dipendenti. L’accordo prevede un aumento di 240 euro lordi al mese per gli infermieri. Aran e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro 2025-27.

Firmato il contratto del comparto Sanità per oltre 592mila dipendenti. Aran e le organizzazioni sindacali hanno infatti sottoscritto oggi l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro 2025-27: interessa 592.638 dipendenti del Servizio sanitario nazionale, tra personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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In Umbria sono introvabili anche gli infermieri: ne mancano mille

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La mobilitazione continua. oltre 8 anni senza contratto nella sanità privata e 14 anni nelle RSA, Venerdì 24 luglio dalle Ore 10.00 Ministero della Salute – Lungotevere Ripa, #Roma Avanti fino alla firma del contratto! #SanitàPrivata #RSA x.com

Comparto Sanità. Firmato il contratto 2025-2027. Aumenti fino a 240 euro per gli infermieri, arriva il capitolo sull’IA e nuove tutele per il personaleSottoscritta da Aran e sindacati l'ipotesi di rinnovo del Ccnl del comparto Sanità per il triennio 2025-2027. Il contratto interessa 592. quotidianosanita.it