Firmato contratto Sanità a infermieri aumento 240 euro lordi al mese
Il contratto del comparto Sanità è stato firmato e riguarda oltre 592.000 dipendenti. L’accordo prevede un aumento di 240 euro lordi al mese per gli infermieri. Aran e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro 2025-27.
Firmato il contratto del comparto Sanità per oltre 592mila dipendenti. Aran e le organizzazioni sindacali hanno infatti sottoscritto oggi l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro 2025-27: interessa 592.638 dipendenti del Servizio sanitario nazionale, tra personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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