Firmato il contratto sicurezza e difesa | aumento di 188 euro lordi al mese

Il contratto per il settore sicurezza e difesa è stato firmato e prevede un aumento di circa 188 euro lordi al mese per i circa 430.000 dipendenti di forze armate e forze dell’ordine. Inoltre, è previsto un pagamento una tantum di 2.448 euro come arretrati. La firma si è avuta ieri alla Funzione pubblica, secondo quanto annunciato dai rappresentanti delle categorie coinvolte.

Circa 188 euro lordi al mese e un’una tantum da 2.448 euro mesi sotto la voce «arretrati». Sono i numeri chiave prospettati ai circa 430mila fra carabinieri, poliziotti e militari dall’intesa raggiunta ieri alla Funzione pubblica sul contratto 202527 del comparto sicurezza e difesa. L’accordo arriva un anno e mezzo dopo la firma definitiva del 202224, e azzera anche in questo comparto lo storico arretrato contrattuale portando nel cumulato delle due mosse un minimo di 200 euro netti al mese (2.600 euro l’anno) nelle buste paga del personale: naturalmente per chi ha qualifiche più elevate, per esempio nella polizia i commissari, i commissari capo o i ruoli tecnici e sanitari corrispondenti, le cifre in gioco sono maggiori. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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