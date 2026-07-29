FIFA Forward Enterprise l’Unione Europea contro la privatizzazione! Duro affondo di Micallef | Giù le mani dal nostro sport

L’Unione Europea ha espresso opposizione al progetto FIFA Forward Enterprise, considerato una forma di privatizzazione dello sport. In una dichiarazione, un rappresentante ha affermato che non si devono mettere mani sulla gestione del calcio. La posizione è stata comunicata in risposta alle proposte di sviluppare iniziative commerciali e attività private legate alla FIFA. La discussione riguarda la possibile influenza delle aziende private sulla gestione delle competizioni sportive.

FIFA Forward Enterprise, l’Unione Europea con il duro attacco di Micallef si è schierata contro la privatizzazione. Il controverso progetto per la nascita di FIFA Forward Enterprise, promosso dal governo mondiale del calcio per aprire le proprie attività commerciali al capitale di investitori privati, finisce ufficialmente sotto la lente della Commissione europea. A prendere una posizione netta contro l’iniziativa della FIFA è stato Glenn Micallef, commissario europeo allo Sport, che attraverso un articolato intervento pubblicato su X ha espresso profonda inquietudine per la deriva finanziaria intrapresa dalle istituzioni calcistiche internazionali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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