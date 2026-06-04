Oltre 260 persone hanno firmato una petizione per chiedere al Comune di ritirare il progetto urbanistico che prevede un parcheggio in Via Garibaldi. La proposta, inserita nel Piano operativo comunale (Poc), porterebbe alla demolizione dello spazio sociale chiamato Newroz. La petizione è stata creata in breve tempo e mira a fermare la realizzazione del parcheggio e la perdita dello spazio.

Oltre 260 firme in pochissimo tempo sono state raccolte per chiedere che il Comune ritiri la previsione urbanistica relativa al parcheggio previsto in Via Garibaldi, previsione contenuta nel Poc e che porterebbe alla demolizione dello spazio sociale Newroz di via Garibaldi. La petizione è sulla piattaforma www.openpetition.eu. "Noi residenti, lavoratrici e lavoratori, studenti, commercianti, artigiani, associazioni, fruitori della zona e cittadine e cittadini che vivono ogni giorno l’area di Via Garibaldi, promuoviamo questa petizione pubblica a sostegno di tutte le osservazioni che, nei termini previsti dal nuovo Piano Operativo Comunale del Comune di Pisa, perseguono una reale tutela dell’area di Via Garibaldi, valorizzandone la vocazione residenziale e lo sviluppo di una Via delle Arti e dei Mestieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Giù le mani dal Newroz". Oltre 260 firme

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