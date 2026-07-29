La Fifa ha annunciato un accordo da 20 miliardi di dollari con fondi statunitensi, scatenando un acceso scontro con la UEFA. Il presidente della Fifa è stato criticato pubblicamente, definendolo un problema per il calcio mondiale. La notizia ha suscitato reazioni di preoccupazione tra le federazioni e gli organi di gestione dello sport, mentre il rapporto tra le due organizzazioni si è fatto più teso.

Fifa, l’affare da 20 miliardi con i fondi USA fa esplodere lo scontro: Infantino “flagello” del calcio. Il calcio globale trema di fronte a un’operazione finanziaria che rischia di ridisegnare per sempre i confini dello sport più popolare al mondo. Secondo le indiscrezioni rivelate dal Financial Times, la Fifa guidata da Gianni Infantino starebbe trattando la creazione di una nuova entità commerciale dal valore vertiginoso di 20 miliardi di dollari, destinata a gestire in esclusiva i diritti economici dei prossimi Mondiali. Il piano prevede la cessione del 20% delle quote a investitori privati statunitensi, ritenuti vicini alla famiglia Kushner. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Fifa, affare da 20 miliardi, scontro con la UEFA: Infantino nel mirino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCONTRO FIFA UEFA: affare da 20 miliardi con i fondi USA

Notizie e thread social correlati

La Fifa vuole una società da 20 miliardi per gestire i Mondiali: scontro con la UefaLa Fifa propone di creare una società commerciale valutata 20 miliardi di dollari per gestire i Mondiali, con l’obiettivo di coinvolgere investitori...

Scontro totale tra UEFA e FIFA: attacco frontale sul piano da 20 miliardi per privatizzare i diritti commercialiUEFA e FIFA sono in rotta di collisione per il piano da 20 miliardi che mira a privatizzare i diritti commerciali del calcio.

Temi più discussi: La FIFA vuole vendere il calcio? Il piano da 4 miliardi divide il mondo del pallone; La Fifa apre ai fondi privati con la nuova FFE. Dura replica dell'Uefa: Lo sport non è in vendita; Cos'è questa storia di Gianni Infantino che sta provando a vendere i Mondiali di calcio a Trump; La Fifa apre a investitori privati per 20 miliardi: arriva una dura reazione della Uefa.

Fifa: Infantino propone piano per vendere quote dei Mondiali, Uefa insorgeGianni Infantino lancia il progetto per una nuova società da 20 miliardi di dollari che gestirebbe Mondiali e diritti FIFA con investitori privati, tra cui un fondo legato alla famiglia Kushner. La UE ... msn.com

Fifa, da Infantino spericolata mossa per aumentare i ricavi: Ceferin non ci sta, dura replica dell’UefaFifa, da Infantino spericolata mossa per aumentare i ricavi: crea una società per gestire i ricavi e vi fa entrare investitori privati. Ceferin non ci sta, dura replica dell’Uefa ... sport.virgilio.it

@GuarroPas: Cristian #Romero è la prima richiesta di Cristian #Chivu. L'allenatore è persino andato a vederlo di persona ai Mondiali. Chivu spera davvero che l'argentino si unisca all'Inter e sta spingendo per far si che la proprietà concretizzi l'affare. x.com