Il Balletto di Milano si esibirà il 3 agosto alle 21:15 nel Teatro Romano di Fiesole con lo spettacolo ‘La vie en rose bolero’. La compagnia è reduce da una settimana di performance a Parigi presso il Theatre Bonino.

Fiesole, 29 luglio 2026 - Il Balletto di Milano, reduce dai recenti successi internazionali – tra cui una settimana a Parigi al Theatre Bonino – andrà in scena sul palcoscenico del Teatro Romano di Fiesole il 3 agosto alle ore 21,15. Coreografie di Adriana Mortelliti. La serata di danza presenta, nella prima parte, un collage di coreografie realizzato su alcune tra le più belle canzoni di Charles Aznavour, Jacques Brel, Edith Piaf e Yves Montand. Successi indimenticabili per un lavoro che passa dall’ironia alla nostalgia, giocando con gli stereotipi culturali: La Bohème, Tous les visages de l’amour, Les comédiens, Hier encore, Sur la table diventano sul palcoscenico storie in una versione danzata che stupisce, diverte ed emoziona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiesole, il Balletto di Milano in scena con ‘La vie en rose bolero’

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