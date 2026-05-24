Il 1° giugno si terrà a Vieste l’evento enogastronomico La Vieste en Rose, dedicato al vino rosato. L’iniziativa si svolgerà in città e rappresenta l’inizio della stagione estiva nella regione. Durante la giornata saranno organizzate degustazioni e attività legate al settore vinicolo, con particolare attenzione alle produzioni locali di vino rosato. L’evento mira a coinvolgere residenti e visitatori, promuovendo le tradizioni enogastronomiche del territorio.

“Una città che brinda”. Con questo spirito Vieste si prepara ad accogliere La Vieste en Rose, l’evento enogastronomico che celebra il vino rosato e dà il via all’estate pugliese. La 7^ edizione, in programma lunedì 1° giugno 2026 in uno degli scenari più incantevoli del Sud Italia, riunirà cantine, operatori e appassionati per vivere una serata tra degustazioni, musica e cultura del vino. La novità della 7^ edizione: la partnership con Gambero RossoLa settima edizione segna una novità importante: la collaborazione tra il Comune di Vieste e Gambero Rosso, leader e punto di riferimento del settore enogastronomico italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Vieste en Rose il 1° giugno

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