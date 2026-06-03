Il Balletto di Milano al Teatro Sociale di Camogli con Casanova - Bolero

Sabato 6 giugno, il Teatro Sociale di Camogli ospita il Balletto di Milano che presenta “Casanova - Bolero”. La compagnia porterà in scena uno spettacolo di danza, con coreografie e interpreti che si alternano sul palco. L’evento si svolge nel pomeriggio, con inizio previsto per le ore 20.30. La rappresentazione durerà circa un’ora e mezza, con un intervallo previsto a metà.

Sabato 6 giugno al Teatro Sociale di Camogli va in scena il Balletto di Milano con “Casanova - Bolero”. Una nuova creazione che racconta Casanova non come personaggio storico, ma come archetipo — il desiderio fatto linguaggio, sguardo, corpo, potere.Un viaggio coreografico che alterna assoli, pas. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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