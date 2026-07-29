Festival Danza Estate esercizi sulla soglia per una danza che trasforma lo spazio condiviso

Al Festival Danza Estate si tiene “Esercizi sulla soglia”, un evento che esplora il concetto di soglia come spazio di contatto e trasformazione nello spazio condiviso. La performance si concentra sulla soglia come limite aperto, che permette di esplorare nuove direzioni e possibilità di movimento. La manifestazione si svolge a Bergamo e invita i partecipanti a riflettere sul ruolo dello spazio di passaggio come elemento attivo e di interazione.

Bergamo. Una soglia come limite, che non definisce né racchiude, ma che, al contrario, si fa spazio attivo e di contatto, punto di partenza e di possibilità verso molteplici direzioni. Una soglia, come spazio di materia e trasformazione, è quella che verrà indagata nella prossima edizione di Festival Danza Estate (firmato da 23C ART), che si terrà a Bergamo dal 29 agosto al 13 settembre. “Uno spazio di contatto, di attraversamento e relazione, in cui si intrecceranno spettacoli, pratiche e incontri attorno al corpo inteso come territorio aperto e poroso”, spiega Flavia Vecchiarelli, direttrice artistica del festival, durante la presentazione svoltasi martedì 28 luglio a Palazzo Frizzoni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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FDE 2026 | Trailer 38^ Edizione | 29 agosto - 13 settembre 2026 | Esercizi sulla soglia

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