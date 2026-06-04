Ultracorpi Festival | arti performative danza teatro poesia laboratori e attività nei parchi per un dialogo tra identità comunità e spazio urbano

Notizia in breve

Dal 5 giugno al 2 luglio si terrà a Firenze la quarta edizione dell’Ultracorpi Festival, un evento dedicato alle arti performative, danza, teatro, poesia e musica. La manifestazione prevede laboratori partecipativi e attività rivolte alle famiglie, distribuite in vari parchi cittadini. L’obiettivo è promuovere un dialogo tra identità, comunità e spazio urbano attraverso spettacoli e iniziative diffuse in diversi luoghi della città.