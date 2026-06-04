Ultracorpi Festival | arti performative danza teatro poesia laboratori e attività nei parchi per un dialogo tra identità comunità e spazio urbano
Dal 5 giugno al 2 luglio si terrà a Firenze la quarta edizione dell’Ultracorpi Festival, un evento dedicato alle arti performative, danza, teatro, poesia e musica. La manifestazione prevede laboratori partecipativi e attività rivolte alle famiglie, distribuite in vari parchi cittadini. L’obiettivo è promuovere un dialogo tra identità, comunità e spazio urbano attraverso spettacoli e iniziative diffuse in diversi luoghi della città.
Arti performative, danza, teatro, poesia, musica, laboratori partecipativi e attività per famiglie nei parchi cittadini: è un percorso diffuso quello proposto da Ultracorpi Festival, giunto alla sua quarta edizione, che si svolgerà dal 5 giugno al 2 luglio a Firenze. Il progetto culturale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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