Una serata di musica, teatro e danza dedicata alla tradizione napoletana. Sul palco, Akerusia Danza presenta uno spettacolo che combina elementi di danza e teatro, accompagnato da performance musicali dal vivo. La scena si svolge in un ambiente che richiama le atmosfere della cultura locale, con costumi e scenografie tradizionali. L’evento si svolge in un teatro cittadino, con un pubblico composto da appassionati e curiosi. La serata si conclude con un intervento di alcuni artisti sul palco.

Una serata dedicata alla tradizione culturale napoletana attraverso il linguaggio della musica, del teatro e della danza. Alla Corte dei Cunti è il nuovo spettacolo prodotto da Akerusia Danza, con la regia di Patrizia Di Martino e le coreografie di Elena D’Aguanno, Sabrina D’Aguanno e Sonia Di Gennaro, che debutta in prima nazionale martedì 4 agosto alle ore 21.00 nel cortile monumentale di Castel Nuovo. L’evento è promosso e finanziato dal Comune . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Alla Corte dei Cunti: musica, teatro e danza con Akerusia Danza

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Alla Corte dei Cunti: musica, teatro e danza

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