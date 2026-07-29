Famiglie senza una casa Storie di vite difficili sognando l’arrivo di un alloggio popolare

Due famiglie italiane con tre figli ciascuna vivono senza una casa da oltre un anno. Entrambe cercano un alloggio popolare, ma ancora non sono state assegnate. Le storie raccontano di vite difficili e di speranze in attesa di una soluzione abitativa. La mancanza di un alloggio stabile si protrae, creando condizioni di instabilità per le famiglie coinvolte. La situazione si ripete in diverse parti del paese, evidenziando una problematica diffusa.

Due storie diverse, accomunate dalla stessa disperazione. Due famiglie italiane, entrambe con tre figli piccoli, che da oltre un anno vivono senza una casa. Si sono conosciute davanti alla scuola frequentata dai loro bambini e da quel momento hanno iniziato a condividere non solo l’amicizia, ma anche il peso di una quotidianità fatta di domande per gli alloggi popolari, di porte "dei palazzi delle istituzioni bussate e risposte che non arrivano". Da una parte ci sono Lucia e Bryan che hanno sempre vissuto in Lombardia, a Cesano Boscone. Dall’altra Elena e Antonello, arrivati dalla Calabria un anno fa perché lui, a soli 41 anni, è invalido al 100% e necessita di cure specialistiche negli ospedali milanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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