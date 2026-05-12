L’incendio in casa fa emergere una situazione drammatica | 12enne abbandonata e alloggio senza corrente

A Castiglione delle Stiviere, un incendio domestico ha portato alla scoperta di una 12enne rimasta senza elettricità e abbandonata dall'ambiente familiare. L'incendio si è verificato recentemente e ha evidenziato problemi di gestione dell'abitazione e della situazione personale della minore. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio e sulle circostanze che hanno portato alla condizione di vulnerabilità della ragazza.

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