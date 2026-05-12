L’incendio in casa fa emergere una situazione drammatica | 12enne abbandonata e alloggio senza corrente
A Castiglione delle Stiviere, un incendio domestico ha portato alla scoperta di una 12enne rimasta senza elettricità e abbandonata dall'ambiente familiare. L'incendio si è verificato recentemente e ha evidenziato problemi di gestione dell'abitazione e della situazione personale della minore. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio e sulle circostanze che hanno portato alla condizione di vulnerabilità della ragazza.
Castiglione delle Stiviere (Mantova), 12 maggio 2026 – Un incendio in casa fa emergere una situazione di fragilità familiare e, forse, di abbandono. È successo l’8 maggio scorso a Castiglione delle Stiviere. In tarda serata una ragazzina di 12 anni ha chiamato i soccorsi perché era scoppiato un incendio nella sua abitazione, al cui interno c’erano alcuni animali da affezione. Non solo: la 12enne era a casa da sola. Sul posto si erano recati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, impegnati nei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, oltre a personale sanitario del 118 ed ai Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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