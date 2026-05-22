Cgil e Sunia contro il Piano casa del governo | Solo propaganda 6mila abruzzesi aspettano un alloggio popolare

Sono 6.050 le famiglie che in Abruzzo attendono una casa popolare a fronte, tra il 2021 e il 2024, di 5.341 avvisi di sfratto e 4.592 sfratti eseguiti e il nuovo decreto “Piano Casa” del governo non risolverà il problema. Lo denunciano Cgil Abruzzo-Molise e Sunia Abruzzo-Molise. Si tratta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Un Piano Casa degli orrori

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