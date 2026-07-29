Tra il 22 e il 23 gennaio 2026, il ciclone Harry ha causato onde alte fino a dieci metri sulle coste di Sicilia, Calabria e Sardegna, distruggendo lungomare, ferrovie e stabilimenti. Due dei tre comuni costieri coinvolti sono stati colpiti dall’evento climatico estremo. Il Piano di adattamento locale è stato dichiarato senza risorse disponibili. Nessuna informazione è stata comunicata su eventuali vittime o danni specifici.

Nella notte fra il 22 e il 23 gennaio 2026 il ciclone Harry ha spinto onde alte fino a dieci metri sulle coste di Sicilia, Calabria e Sardegna, portandosi via lungomare, ferrovie e stabilimenti. Il conto ha superato i due miliardi. Un mese dopo, il 19 febbraio, il Consiglio dei ministri ha mobilitato oltre 1,2 miliardi fra decreto e delibere di protezione civile. Soldi arrivati bene e arrivati tardi, come accade quando si paga il danno invece di evitarlo. Eventi climatici stremi. Il rapporto Spiagge, diffuso oggi da Legambiente con l’ Osservatorio Città Clima, misura quanto quella notte sia diventata ordinaria. Dal 2010 al 2026 i comuni costieri colpiti da eventi meteo estremi salgono a 308 su 643, il 48%, con 1. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Eventi climatici estremi, colpito un comune costiero su due. E il Piano di adattamento è senza risorse

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