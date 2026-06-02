Meteo | come prevedere gli eventi climatici estremi con anni di anticipo

La climate intelligence permette di anticipare eventi climatici estremi con anni di anticipo. Questa tecnologia utilizza dati e modelli per identificare pattern e tendenze a lungo termine, offrendo previsioni più accurate rispetto ai metodi tradizionali. Non si tratta di previsioni meteorologiche a breve termine, ma di analisi che riguardano il clima su periodi più lunghi. La metodologia si basa su studi scientifici e avanzati sistemi di modellazione climatica.

A questo proposito la tecnologia, sebbene non possa risolvere tutti i problemi che noi abbiamo causato al pianeta che ci ospita, è senza dubbio di grande aiuto. Osservazione satellitare della Terra, Intelligenza Artificiale, data science, per citarne solo alcuni, oggi ci consentono, ad esempio, di andare ben oltre le classiche previsioni del tempo e anticipare gli eventi climatici estremi. C'è chi parla di «meteorologia avanzata», chi di climate intelligence, chi perfino di catastrophe modeling. Se ne occupano realtà come Climate X, Mitiga e, da qualche anno, Eoliann, una climate tech tutta italiana, che con la sua piattaforma Airis è... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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How AI Predicts Climate Change | Artificial Intelligence in Climate Science

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