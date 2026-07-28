Cambiamento climatico un comune costiero su due colpito da eventi estremi negli ultimi 15 anni

Da tgcom24.mediaset.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 2010 e il 2026, 308 comuni costieri su 640 hanno registrato almeno un evento meteorologico estremo, come allagamenti, trombe d’aria e mareggiate. In totale, sono stati segnalati 1.073 episodi, coinvolgendo quasi la metà delle aree lungo le coste. Gli eventi più frequenti si sono verificati negli ultimi 15 anni, causando danni diffusi e ripetuti.

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Salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale, colpiti da 1.073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Allagamenti, trombe d'aria e mareggiate gli eventi più frequenti. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto "Spiagge" di Legambiente e dell'Osservatorio "Città clima". L'analisi racconta di come ormai non sia più solo il caldo record a pesare tanto che in Italia comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e da eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. All'Italia - dice Legambiente - serve "un Piano nazionale specifico per le coste", e soprattutto "fare prevenzione e smetterla di rincorrere le emergenze". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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