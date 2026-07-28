Tra il 2010 e il 2026, 308 comuni costieri su 640 hanno registrato almeno un evento meteorologico estremo, come allagamenti, trombe d’aria e mareggiate. In totale, sono stati segnalati 1.073 episodi, coinvolgendo quasi la metà delle aree lungo le coste. Gli eventi più frequenti si sono verificati negli ultimi 15 anni, causando danni diffusi e ripetuti.

Salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale, colpiti da 1.073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Allagamenti, trombe d'aria e mareggiate gli eventi più frequenti. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto "Spiagge" di Legambiente e dell'Osservatorio "Città clima". L'analisi racconta di come ormai non sia più solo il caldo record a pesare tanto che in Italia comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e da eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. All'Italia - dice Legambiente - serve "un Piano nazionale specifico per le coste", e soprattutto "fare prevenzione e smetterla di rincorrere le emergenze". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cambiamento climatico, un comune costiero su due colpito da eventi estremi negli ultimi 15 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Evento Custodi della spiaggia: un ecosistema da conoscere, condividere e difendere.

Notizie e thread social correlati

Venezia 83, la presenza femminile scarseggia: “Nessun cambiamento culturale negli ultimi anni”Alla Mostra del Cinema di Venezia 83, la presenza femminile tra i partecipanti è molto bassa.

Grandi eventi: a Roma 7,5 miliardi negli ultimi quattro anniNegli ultimi quattro anni, i grandi eventi sportivi a Roma hanno generato un impatto economico stimato superiore ai 7,5 miliardi di euro.

Temi più discussi: Cambiamento climatico, la strategia del Comune; Sicurezza, Jesolo partecipa a un bando europeo da 2,5 milioni di euro; Spagna in fiamme, ma il grande patto sugli incendi resta un miraggio; Milano, il caldo nei nidi diventa vertenza pubblica: risorse ottenute e strutture da mappare.

Cambiamento climatico sulle Alpi: il ghiaccio sepolto un rifugio per la biodiversità d’alta quota lavocedelnordest.eu/cambiamento-cl… Uno studio dell’Università Statale di Milano e del MUSE, mostra che i ghiacciai di pietra e i ghiacciai neri possono offrire rifu x.com

La fiction sembra non rendere giustizia al cambiamento climatico come crisi definente del giorno. reddit

Micro-boschi a Roma per combattere il caldo: così il Comune vuole ridurre le temperature fino a 4 gradiTra le strategie migliori per mitigare il cambiamento climatico ci sono sempre loro: gli alberi. Sono in grado di abbassare la temperatura anche di quattro gradi, secondo alcuni studi (tra ... ilmessaggero.it

Cambiamento climatico, la strategia del ComuneL’intervento ... msn.com