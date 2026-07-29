La Guardia di Finanza di Castellammare ha sequestrato beni per oltre 1,5 milioni di euro a un consorzio e al suo rappresentante legale. Il sequestro è stato disposto dal gip su richiesta della Procura di Torre Annunziata, in relazione a un'indagine su evasione fiscale. I beni sequestrati sono stati affidati alle autorità competenti. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sull'entità dell'evasione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ammonta a più di un milione e mezzo di euro il valore dei beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Castellammare al consorzio Joint Venture e al suo legale rappresentante a cui i militari hanno notificato un decreto emesso dal gip su richiesta della Procura di Torre Annunziata. I sigilli – che riguardano un immobile, denaro, quote societarie e moto – sono inerenti presunta evasione commessa, secondo gli inquirenti, omettendo il versamento di ritenute fiscali certificate per gli anni 2021 (512mila euro), 2022 (508mila euro) e 2023 (569mila euro), per un importo 1,593 milioni di euro. Le indagini sono scattate dopo degli accertamenti fiscali dai quali è emerso che il consorzio non aveva eseguito i versamenti entro i termini di legge relativi all’anno 2021. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Evasione fiscale, sequestro da quasi 1,6 milioni di euro nel Napoletano

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Maxi sequestro da quasi 2 milioni di euro è stato eseguito da Gdf Bari per una truffa

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