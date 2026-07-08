Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale Generato un buco da quasi 5 milioni di euro
Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Durante l’intervento presso la sua abitazione, sono stati eseguiti i provvedimenti restrittivi. L’indagine ha accertato un buco di circa 5 milioni di euro derivante da attività illecite legate alle dichiarazioni fiscali e alle operazioni finanziarie. La vicenda riguarda un procedimento in corso che coinvolge sospetti di frode e di evasione fiscale di notevoli proporzioni.
Mario Adinolfi è stato arrestato: quando i militari della Guardia di Finanza hanno varcato la soglia della sua abitazione, per il gionalista si sono spalancate le porte dei provvedimenti restrittivi. Lo scrittore e leader del Popolo della Famiglia - secondo la Repubblica - si trova attualmente ristretto in regime di arresti domiciliari. Il meccanismo Il provvedimento cautelare si fonda su accuse pesantissime formulate dagli inquirenti, che ipotizzano a suo carico i reati di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto meccanismo illecito avrebbe generato un buco milionario, producendo un danno complessivo vicino ai cinque milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro legati alla presunta frode al fisco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva
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