mario adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale generato un buco da quasi 5 milioni di euro

Notizia in breve

Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Durante l’intervento presso la sua abitazione, sono stati eseguiti i provvedimenti restrittivi. L’indagine ha accertato un buco di circa 5 milioni di euro derivante da attività illecite legate alle dichiarazioni fiscali e alle operazioni finanziarie. La vicenda riguarda un procedimento in corso che coinvolge sospetti di frode e di evasione fiscale di notevoli proporzioni.