La Guardia di Finanza ha arrestato un giornalista al termine di una perquisizione nella sua abitazione. Durante l’intervento, sono stati sequestrati documenti e dispositivi elettronici. Secondo le indagini, avrebbe gestito una “scommessa collettiva” con un buco di circa 5 milioni di euro. L’accusa riguarda anche evasione fiscale e truffa. L’uomo si trova ora in custodia cautelare.

Mario Adinolfi è stato arrestato: quando i militari della Guardia di Finanza hanno varcato la soglia della sua abitazione, per il gionalista si sono spalancate le porte dei provvedimenti restrittivi. Lo scrittore e leader del Popolo della Famiglia - secondo la Repubblica - si trova attualmente ristretto in regime di arresti domiciliari. Al centro dell'inchiesta la "scommessa collettiva", meccanismo con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che, per diversi partecipanti, non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Il meccanismo Il provvedimento cautelare si fonda su accuse pesantissime formulate dagli inquirenti, che ipotizzano a suo carico i reati di truffa ed evasione fiscale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Con la "scommessa collettiva" buco da quasi 5 milioni di euro»

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Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Buco da quasi 5 milioni di euro»

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Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Generato un buco da quasi 5 milioni di euro»Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di truffa ed evasione fiscale.

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