Elon Musk | Nel 2026 il denaro non conterà più Tra 5 anni l’AI supererà l’intelligenza umana

Elon Musk ha affermato che entro il 2026 il denaro perderà valore e che tra cinque anni l’intelligenza artificiale supererà quella umana. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento in una fabbrica in Texas, durante un’intervista con un giornalista di The Economist. Musk ha descritto un futuro in cui le tecnologie avanzate cambieranno radicalmente il modo di vivere, senza entrare nei dettagli di come ciò avverrà.

Nella Gigafactory di Austin, parlando con Zani Minton Beddoes di The Economist, Elon Musk ha disegnato un futuro che sembra uscito da un romanzo di fantascienza, ma che per lui è ormai dietro l’angolo. Tutto sta accelerando. Secondo il fondatore di Tesla, l’intelligenza delle macchine correrà così forte da rendere obsoleti i nostri parametri economici tradizionali. La velocità del cambiamento è il cuore del discorso di Musk. Non parliamo di secoli, ma di manciate di mesi. Il miliardario è convinto che il sorpasso sia imminente. “Infatti, – ha spiegato Musk – penso che l’IA supererà la somma dell’intelligenza umana tra circa cinque anni.” Si tratta di una previsione che cambia ogni prospettiva: tra un decennio, le macchine potrebbero gestire quasi ogni attività meglio delle persone. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elon Musk – In 36 months, the cheapest place to put AI will be space

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