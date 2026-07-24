L’AI supererà l’uomo entro 5 anni Il denaro? Sparirà Cos’ha detto Elon Musk nell’intervista all’Economist

Da open.online 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un’intervista all’Economist, Elon Musk ha affermato che l’intelligenza artificiale supererà le capacità umane entro cinque anni e che il denaro potrebbe scomparire. La discussione ha toccato anche temi come l’impatto dei robot sul lavoro, i rischi di una possibile guerra civile in Europa e le conseguenze del conflitto in Ucraina. Musk ha evidenziato le sfide legate allo sviluppo tecnologico e alle sue implicazioni sociali ed economiche.

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La rivoluzione dei robot e l’intelligenza artificiale, il futuro del lavoro e quello dell’economia, il conflitto in Ucraina e i rischi di «guerra civile» in Europa. Elon Musk ha concesso una lunga intervista all’ Economist, in cui si è prestato a discutere per quasi 90 minuti del futuro dell’umanità e delle sue convinzioni politiche. «Non sono noioso!», si è auto-congratulato al termine della conversazione con la direttrice della storica testata britannica Zanny Minton Beddoes, tracimata in alcuni frangenti in scontro aperto con accuse reciproche. Ecco in sintesi cosa ha sostenuto Elon Musk nell’intervista, registrata in una gigafactory di Tesla in Texas. 🔗 Leggi su Open.online

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