Elon Musk ha dichiarato che l’intelligenza artificiale supererà l’uomo entro cinque anni durante un’intervista con l’Economist, registrata in una fabbrica Tesla in Texas. Ha parlato di impatti sull’occupazione, il denaro, la situazione in Ucraina e l’Europa. La conversazione è durata a lungo e si è svolta in un ambiente industriale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Elon Musk è stato protagonista di una lunga intervista concessa alla direttrice dell’ Economist, Zanny Minton Beddoes, registrata all’interno di una Gigafactory Tesla in Texas. Nel corso di quasi un’ora e mezza di confronto, l’imprenditore ha affrontato alcuni dei temi più discussi del momento: intelligenza artificiale, futuro del lavoro, economia, guerra in Ucraina e scenario politico europeo. Il dialogo è stato a tratti acceso, con momenti di forte contrapposizione tra i due interlocutori. L’intelligenza artificiale supererà quella umana. Secondo Musk, entro i prossimi cinque anni l’intelligenza artificiale raggiungerà e supererà quella dell’uomo, mentre nel giro di un decennio il mondo sarà caratterizzato da una quantità di AI enormemente superiore alla somma delle capacità intellettive umane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Elon Musk all’Economist: «L’AI supererà l’uomo entro 5 anni». Le sue previsioni su lavoro, denaro, Ucraina ed Europa

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