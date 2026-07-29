Elodie gelosa di Megan? Spunta il terzo incomodo nella relazione con Franceska

Elodie ha smesso di seguire Megan Ria sui social, alimentando voci di gelosia. Sul web circolano indiscrezioni riguardo a una possibile relazione passata tra Elodie e Franceska, considerata il terzo incomodo. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati. La situazione ha attirato l’attenzione degli utenti, ma al momento non ci sono dettagli certi sulle relazioni tra le persone coinvolte.

Elodie ha smesso di seguire sui social Megan Ria: è gelosa di lei? Sul web pullulano indiscrezioni su una sua presunta storia passata con Franceska, fidanzata della cantante Sta facendo il giro del web la notizia diElodie che ha smesso di seguire sui social Megan Ria, una ballerina del corpo di ballo del suo tour – di cui faceva parte ancheFranceska Nerudini-, con cui pare abbia interrotto i rapporti. In molti hanno notato come, nonostante le vacanze insieme, la cantante abbia tolto il follow a Megan.Si ipotizza che ciò possa essere dovuto ad un atto di gelosia provato per quella che è stata l’ex della sua fidanzata. Sebbene in tutti ricordano il bel rapporto che avevano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Elodie insieme alla ballerina Franceska

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